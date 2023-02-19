Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, он набрал 1201 очко за карьеру в НХЛ.
Таким образом, Малкин обошёл канадского хоккеиста Дино Сиссарелли в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Следующей целью Малкина является Венсан Дамфусс, на счету которого 1205 очков.
Возглавляет список лучших бомбардиров в истории НХЛ Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.
Ранее сообщалось, что Малкин стал лишь четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, у которого не меньше 1200 очков. Помимо него, в этот список входят Кросби, Патрик Кейн (1215 очков) и Александр Овечкин (1464 очка).
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