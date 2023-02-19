О’Райлли поделился эмоциями от дебюта за «Торонто» в матче с «Монреалем»

Нападающий «Торонто» Райан О’Райлли поделился эмоциями от дебюта за новый клуб. В матче с «Монреалем» (5:1) форвард отметился результативной передачей.
«Это похоже на то, когда ты входишь в холодную воду: лучше просто прыгнуть в неё головой вперёд, чем медленно зайти на цыпочках. Это было немного экстремально, в смысле приехать сюда и сразу же отправиться на выезд в Чикаго [на завтрашний матч с «Блэкхоукс»]. Я думаю, что чем дольше я ждал бы дебюта, тем больше всяких мыслей закрадывалось бы в голову и тому подобное. Лучше просто приехать сюда и сразу начать играть, и пусть всё остальное сделает хоккей. Это было здорово», — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.
Напомним, благодаря обмену с «Сент-Луисом» О'Райлли и Ноэль Аччари стали игроками «Мэйпл Лифс», а в «Сент-Луис» отправились российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023-го, второй 2024-го и третий 2023-го.
- 19 февраля 2023
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:14
-
09:55
-
09:42
-
09:13
-
09:01
-
09:00
-
08:49
-
08:37
-
08:25
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:02
-
07:00
-
06:19
-
05:03
-
04:08
-
03:45
-
03:31
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
01:03
-
00:49
-
00:45
-
00:37
-
00:34
-
00:24