О’Райлли поделился эмоциями от дебюта за «Торонто» в матче с «Монреалем»

Нападающий «Торонто» Райан О’Райлли поделился эмоциями от дебюта за новый клуб. В матче с «Монреалем» (5:1) форвард отметился результативной передачей.

«Это похоже на то, когда ты входишь в холодную воду: лучше просто прыгнуть в неё головой вперёд, чем медленно зайти на цыпочках. Это было немного экстремально, в смысле приехать сюда и сразу же отправиться на выезд в Чикаго [на завтрашний матч с «Блэкхоукс»]. Я думаю, что чем дольше я ждал бы дебюта, тем больше всяких мыслей закрадывалось бы в голову и тому подобное. Лучше просто приехать сюда и сразу начать играть, и пусть всё остальное сделает хоккей. Это было здорово», — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря обмену с «Сент-Луисом» О'Райлли и Ноэль Аччари стали игроками «Мэйпл Лифс», а в «Сент-Луис» отправились российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023-го, второй 2024-го и третий 2023-го.