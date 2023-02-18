«Торонто» третий год подряд выменял капитана другой команды перед дедлайном НХЛ

Сегодня «Торонто Мэйпл Лифс» объявил об обмене с «Сент-Луисом» (при участии «Миннесоты»), в результате которого получил центрального нападающего Райана О’Райлли. Он был назначен капитаном «Блюз» в декабре 2020 года.
В прошлом сезоне состав «Торонто» в результате обмена пополнил защитник Марк Джиордано, ставший первым капитаном «Сиэтла» в истории клуба. В сезоне-2020/2021 «кленовые листья» выменяли перед крайним сроком обменов форварда Ника Фолиньо — бывшего капитана «Коламбуса». Фолиньо сейчас выступает за «Бостон». Таким образом, третий год подряд канадский клуб обменивает капитанов других команд перед дедлайном НХЛ.
Любопытно, что в действующем составе «Мэйпл Лифс» сейчас играют трое бывших капитанов других команд. Нападающий Джон Таварес ранее был капитаном «Нью-Йорк Айлендерс», который пришёл в команду в качестве свободного агента в 2018 году.
Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» не может преодолеть барьер первого раунда Кубка Стэнли с 2004 года.
- 18 февраля 2023
-
13:28
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:21
-
12:04
-
11:35
-
11:14
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:23
-
08:21
-
08:08
-
07:38
-
07:14
-
07:04
-
06:09
-
05:44
-
05:40
-
03:54
-
03:32
- 17 февраля 2023
-
23:52
-
23:24
-
22:56
-
22:38
-
22:16
-
21:57
-
21:37
-
21:19