Дубль Макеева помог «Автомобилисту» обыграть «Адмирал» и подняться на 2-е место на Востоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Алексей Макеев. Удвоил преимущество «Автомобилиста» Стефан Да Коста на 33-й минуте матча. Хозяевам удалось отквитать одну шайбу на 48-й минуте усилиями Александра Шевченко. Однако двйоной малый штраф Антона Берлёва перечеркнул надежды хозяев на победу, потому что Кёртис Волк реализовал это большинство. Точку в мачте поставил всё тот же Макеев.
«Автомобилист» завершил дальневосточный выезд двумя победами в четырёх матчах. Благодаря этой победе екатеринбургский клуб поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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