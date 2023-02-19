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Дубль Макеева помог «Автомобилисту» обыграть «Адмирал» и подняться на 2-е место на Востоке

Дубль Макеева помог «Автомобилисту» обыграть «Адмирал» и подняться на 2-е место на Востоке
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Алексей Макеев. Удвоил преимущество «Автомобилиста» Стефан Да Коста на 33-й минуте матча. Хозяевам удалось отквитать одну шайбу на 48-й минуте усилиями Александра Шевченко. Однако двйоной малый штраф Антона Берлёва перечеркнул надежды хозяев на победу, потому что Кёртис Волк реализовал это большинство. Точку в мачте поставил всё тот же Макеев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Валк) – 10:31 (5x5)   0:2 Да Коста (Эберт) – 32:38 (5x5)   1:2 Шевченко (Берлёв) – 47:53 (5x5)   1:3 Валк (Да Коста, Эберт) – 56:22 (5x4)   1:4 Макеев (Голышев) – 57:55 (5x5)

«Автомобилист» завершил дальневосточный выезд двумя победами в четырёх матчах. Благодаря этой победе екатеринбургский клуб поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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