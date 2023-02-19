Билялетдинов — о 4:0 с «Амуром»: ребята — молодцы, хорошо подготовились психологически

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поблагодарил казанских болельщиков за поддержку на матчах выездного турне по Дальнему Востоку и похвалил своих подопечных в матче с «Амуром» (4:0).

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые были на этой игре и во всей поездке на Дальний Восток. Большое им спасибо за поддержку, мы её чувствовали. Что касается игры — ребята справились со своей задачей, то, что хотели, мы сделали. Матч был очень важен и для нас, и для «Амура». Мы свою задачу выполнили. Давно не играли спаренные матчи два дня подряд. Ребята – молодцы, хорошо подготовились психологически, отнеслись к этому очень серьёзно, это заслуга ребят», — цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» завершил дальневосточную выездную серию четырьмя победами в четырёх матчах и досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ.