Форвард «Трактора» Стась стал шестым игроком в истории КХЛ, который провёл 800 матчей

Нападающий «Трактора» Андрей Стась в игре со СКА провёл 800-й матч в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Он стал шестым игроком в истории лиги, который смог добраться до этой отметки после Евгения Бирюкова (959), Вадима Шипачёва (894), Ильи Каблукова (885), Сергея Мозякина (842) и Даниса Зарипова (816).
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Стась забросил 68 шайб и отдал 107 передач, набрав в общей сложности 175 результативных баллов.
В текущем сезоне Андрей сыграл 56 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-13».
Напомним, в Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.
- 19 февраля 2023
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