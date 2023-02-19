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Форвард «Трактора» Стась стал шестым игроком в истории КХЛ, который провёл 800 матчей

Форвард «Трактора» Стась стал шестым игроком в истории КХЛ, который провёл 800 матчей
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Нападающий «Трактора» Андрей Стась в игре со СКА провёл 800-й матч в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Он стал шестым игроком в истории лиги, который смог добраться до этой отметки после Евгения Бирюкова (959), Вадима Шипачёва (894), Ильи Каблукова (885), Сергея Мозякина (842) и Даниса Зарипова (816).

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Стась забросил 68 шайб и отдал 107 передач, набрав в общей сложности 175 результативных баллов.

В текущем сезоне Андрей сыграл 56 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-13».

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.

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