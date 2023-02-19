Овечкин рассказал, как родители отреагировали на его исторический 802-й гол

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как родители отреагировали на его 802-й гол. Благодаря этой шайбе 37-летний капитан «столичных» обошёл канадскую легенду Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Овечкин обогнал великого хоккеиста в декабре 2022 года в матче с «Виннипег Джетс». Тогда россиянин оформил дубль.

«Они были счастливы. Они дали мне всё, что могли, когда я был ребёнком, подростком и когда стал профессиональным хоккеистом, спортсменом. Поддерживали меня. Для них это стало облегчением… Даже не так. Это не было похоже на облегчение, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Это нечто другое. Чувства, эмоции… Когда ты приближаешься к рекорду и когда ты бьёшь его, это очень важно для родителей», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.



Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.