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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава» произвели обмен нападающими

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава» произвели обмен нападающими
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз» произвели обмен нападающими, сообщает пресс-служба канадского клуба.

«Оттава» получила нападающего Жюльена Готье и условный выбор в седьмом раунде драфта 2023 года в обмен на форварда Тайлера Мотта.

Отметим, что год назад «Рейнджерс» также выменял Тайлера Мотта в дедлайн, после чего он отыграл за команду решающую часть сезона и покинул её на правах свободного агента, перебравшись в «Оттаву».

Готье в текущем сезоне провёл 40 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности девять очков. Жюльен является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

Тайлер Мотт сыграл 38 матчей и набрал 9 (3+6) результативных баллов. 27-летний американец выигрывал серебро на юношеском чемпионате мира.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 75 очков. «Оттава» с 56 баллами располагается на 13-м месте на Востоке.

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