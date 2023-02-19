Форвард СКА: было бы здорово, если бы мы забили «Трактору» штук 10 и пропустили ноль

Нападающий СКА Михаил Воробьёв рассказал о победе над челябинским «Трактором» (4:1) в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Не сказал бы, что игра давалась легко. «Трактор» хорошо оборонялся. Мы старались играть в активный хоккей, навязывать борьбу, всё время идти в давление и прессинговать. Может быть, потом нас чуть подвели удаления. А так, мы всегда стараемся играть в свой хоккей, улучшать игру. Было бы здорово, если бы мы забили штук 10 и пропустили ноль. Но не помогли вратарю, пропустили гол. Где-то нам надо играть более надёжно и дисциплинированно», — цитирует Воробьёва «Спорт день за днём».
В текущем сезоне 26-летний Воробьёв набрал 35 (11+24) очков в 56 матчах. СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Куньлунь Ред Стар» 21 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 19 февраля 2023
-
23:35
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:30
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:21
-
21:04
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:04
-
19:30
-
19:19
-
18:52
-
18:38
-
18:11
-
18:00
-
17:40
-
17:31
-
17:06
-
16:42
-
16:29
-
16:15
-
15:58
-
15:32