Форвард СКА: было бы здорово, если бы мы забили «Трактору» штук 10 и пропустили ноль

Нападающий СКА Михаил Воробьёв рассказал о победе над челябинским «Трактором» (4:1) в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не сказал бы, что игра давалась легко. «Трактор» хорошо оборонялся. Мы старались играть в активный хоккей, навязывать борьбу, всё время идти в давление и прессинговать. Может быть, потом нас чуть подвели удаления. А так, мы всегда стараемся играть в свой хоккей, улучшать игру. Было бы здорово, если бы мы забили штук 10 и пропустили ноль. Но не помогли вратарю, пропустили гол. Где-то нам надо играть более надёжно и дисциплинированно», — цитирует Воробьёва «Спорт день за днём».

В текущем сезоне 26-летний Воробьёв набрал 35 (11+24) очков в 56 матчах. СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Куньлунь Ред Стар» 21 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.