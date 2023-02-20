РУСАДА в январе проверило на допинг по два игрока из ЦСКА и «Северстали»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2023 года проверило на допинг четырёх игроков Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

По разу были протестированы Виталий Абрамов, Николай Макаров (оба — ЦСКА), а также Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев (оба — «Северсталь»). Всего в январе РУСАДА проверило на допинг 20 хоккеистов, выступающих также в женской, молодёжной и юношеских лигах.

Самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2022 году стал вратарь клуба Молодёжной хоккейной лиги «Стальные Лисы» из Магнитогорска Илья Набоков, он был проверен на допинг три раза.

Виталий Абрамов в текущем сезоне набрал 16 (11+5) очков, Николай Макаров отметился одним голом. У Ильи Иванцова 15 (1+14) результативных баллов, у Дмитрия Моисеева в активе 14 (10+4) очков.