Гулитти: Овечкин ещё не вернулся в «Вашингтон»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё не вернулся в расположение команды, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере». Он всё ещё находится в России после смерти отца.
В первом звене на утренней тренировке «столичных» выступали Евгений Кузнецов, Конор Шири и Том Уилсон.
Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:
Шири — Кузнецов — Уилсон;
Манта — Строум — Оши;
Милано/Эллер — Бекстрём — Юханссон;
Обе-Кюбель/Протас — Дауд — Хэтэуэй.
Густафссон Орлов — ван Римсдайк;
Фехервари — Йенсен;
Густафссон — Макилрат;
Алексеев — Ирвин.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» примут «Детройт Ред Уингз» в ночь с 21 на 22 февраля, встреча начнётся в 3:00 мск.
Новость по темеГлавный тренер «Вашингтона» высказался об отсутствии Овечкина в команде из-за смерти отца
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