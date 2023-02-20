Гулитти: Овечкин ещё не вернулся в «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё не вернулся в расположение команды, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере». Он всё ещё находится в России после смерти отца.

В первом звене на утренней тренировке «столичных» выступали Евгений Кузнецов, Конор Шири и Том Уилсон.

Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:



Шири — Кузнецов — Уилсон;

Манта — Строум — Оши;

Милано/Эллер — Бекстрём — Юханссон;

Обе-Кюбель/Протас — Дауд — Хэтэуэй.



Густафссон Орлов — ван Римсдайк;

Фехервари — Йенсен;

Густафссон — Макилрат;

Алексеев — Ирвин.



В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» примут «Детройт Ред Уингз» в ночь с 21 на 22 февраля, встреча начнётся в 3:00 мск.