«Остальные тоже хотят внести вклад». Игрок «Миннесоты» отметил результативность Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман поделился мыслями о сложностях, с которыми сталкивается команда в атаке. Форвард отметил результативность Кирилла Капризова.
«В последнее время он и Эккер (имеются в виду Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. — Прим. «Чемпионата») были единственными парнями, которые приносили голы нашей команде. Очевидно, что мы, все остальные, хотим внести свой вклад. Капризов и Эрикссон Эк показывали выдающуюся игру и забивали голы.
Я знаю, что забивать при игре «пять на пять» было тяжело. Я имею в виду, что мы не так уж много пропустили, но я думаю, что в этом матче была хорошая командная игра: мы создавали моменты и запирали соперника в их зоне, перемещали шайбу, бросали и закрывали обзор вратарю», — приводит слова Хартмана The Athletic.
Напомним, ранее завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев.
- 20 февраля 2023
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