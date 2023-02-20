«Нефтехимик» проиграл в матче с «Сочи» и упустил возможность оторваться от «Амура»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
На 12-й минуте Андрей Белозёров вывел нижнекамскую команду вперёд. На 22-й минуте Дмитрий Завгородний, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артур Тянулин и Амир Гараев. За 24 секунды до завершения второго периода Матвей Мичков вывел «Сочи» вперёд. На 52-й минуте Данила Галенюк забил третий гол южного клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, нижнекамцы упустили возможность оторваться от «Амура» и «Трактора» в борьбе за место в плей-офф. У них осталось 68 очков в 66 встречах, у хабаровчан — 67 баллов в 66 матчах, у челябинцев — 66 очков в 65 встречах.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 22 февраля в Нижнекамске сыграет с «Металлургом». «Сочи» 23 февраля примет СКА.
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