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«Нефтехимик» проиграл в матче с «Сочи» и упустил возможность оторваться от «Амура»

«Нефтехимик» проиграл в матче с «Сочи» и упустил возможность оторваться от «Амура»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Белозёров – 11:20 (5x5)   1:1 Завгородний (Тянулин, Гараев) – 21:29 (5x4)   1:2 Мичков (Завгородний, Ващенко) – 39:36 (5x5)   1:3 Галенюк (Мачулин, Петьков) – 51:41 (5x5)

На 12-й минуте Андрей Белозёров вывел нижнекамскую команду вперёд. На 22-й минуте Дмитрий Завгородний, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артур Тянулин и Амир Гараев. За 24 секунды до завершения второго периода Матвей Мичков вывел «Сочи» вперёд. На 52-й минуте Данила Галенюк забил третий гол южного клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, нижнекамцы упустили возможность оторваться от «Амура» и «Трактора» в борьбе за место в плей-офф. У них осталось 68 очков в 66 встречах, у хабаровчан — 67 баллов в 66 матчах, у челябинцев — 66 очков в 65 встречах.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 22 февраля в Нижнекамске сыграет с «Металлургом». «Сочи» 23 февраля примет СКА.

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