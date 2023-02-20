ХК ЦСКА разгромил «Торпедо» со счётом 8:3

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2).
На пятой минуте Николай Коваленко вывел нижегородцев вперёд. На 13-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Через 37 секунд Константин Окулов вывел ЦСКА вперёд. Спустя полторы минуты Сергей Плотников забил третий гол. На 22-й минуте Константин Окулов оформил дубль. На 38-й минуте Павел Карнаухов довёл счёт до крупного — 5:1. На 52-й минуте Михаил Григоренко забросил шестую шайбу. В концовке встречи Павел Карнаухов и Максим Мамин оформили по дублю, в составе нижегородцев отличились Кенни Агостино и Василий Атанасов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет со «Спартаком». «Торпедо» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 февраля.
- 20 февраля 2023
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:12
-
22:02
-
21:51
-
21:49
-
21:26
-
21:10
-
20:55
-
20:47
-
20:12
-
20:03
-
19:51
-
19:36
-
19:34
-
19:30
-
19:15
-
18:50
-
18:24
-
17:50
-
17:18
-
16:58
-
16:27
-
15:27
-
15:01
-
14:40
-
14:23
-
13:47
-
13:15
-
12:46
-
12:27
-
12:04
-
11:37