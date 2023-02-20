Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА разгромил «Торпедо» со счётом 8:3

ХК ЦСКА разгромил «Торпедо» со счётом 8:3
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2).

На пятой минуте Николай Коваленко вывел нижегородцев вперёд. На 13-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Через 37 секунд Константин Окулов вывел ЦСКА вперёд. Спустя полторы минуты Сергей Плотников забил третий гол. На 22-й минуте Константин Окулов оформил дубль. На 38-й минуте Павел Карнаухов довёл счёт до крупного — 5:1. На 52-й минуте Михаил Григоренко забросил шестую шайбу. В концовке встречи Павел Карнаухов и Максим Мамин оформили по дублю, в составе нижегородцев отличились Кенни Агостино и Василий Атанасов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет со «Спартаком». «Торпедо» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 февраля.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Коваленко (Атанасов, Фирстов) – 04:03 (5x5)   1:1 Мамин (Плотников, Каменев) – 12:12 (5x5)   2:1 Окулов (Дыбленко, Соркин) – 12:49 (5x5)   3:1 Плотников (Мамин, Сергеев) – 14:22 (5x5)   4:1 Окулов (Григоренко, Соркин) – 21:30 (5x5)   5:1 Карнаухов – 37:21 (5x5)   6:1 Григоренко (Провольнев, Окулов) – 51:08 (5x5)   7:1 Карнаухов (Слепышев) – 54:40 (5x5)   8:1 Мамин (Каменев) – 57:24 (5x5)   8:2 Агостино (Виноградов, Фирстов) – 58:19 (5x5)   8:3 Атанасов (Ураков, Бокун) – 59:54 (5x5)
Новость по теме
Стали известны заработные платы самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023