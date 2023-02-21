Ice Girl засматривалась на Заседу, игроки «Металлурга» столкнулись. Фото победы «Спартака»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом».
«Хорошая игра с нашей стороны сегодня. Ребята прониклись, играли с самоотдачей. Играли на команду и одолели хорошего соперника. Кто будет играть с ЦСКА? У нас не работает правило «победный состав не меняем». Посмотрим по готовности, завтра уже будет понятно. Будут играть сильнейшие. Делаем акцент на том, что будет дерби, что надо выходить и доказывать, несмотря на места в таблице. Изменения в звеньях сегодня? Результат на табло, значит, правильно сделали! Хотели добавить скорости. Ребята молодые, может, немного авантюрно даже играют, но добавляют скорость — и результат приходит», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
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