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Защитник Романов спас «Айлендерс» от гола, в падении выбив шайбу с ленточки ворот

Защитник Романов спас «Айлендерс» от гола, в падении выбив шайбу с ленточки ворот
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В одном из моментов по ходу матча российский защитник гостей Александр Романов спас свою команду от гола, в падении выбив шайбу с ленточки ворот. Бросок по воротам «Айлендерс» наносил нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер.

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Напомним, на 7-й минуте матча Джейк Гюнцель открыл счёт голам. Сидни Кросби и Рикард Ракелль отдали по одной голевой передаче. На 26-й минуте голом ответил Брок Нельсон с паса Зака Паризе. На 33-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Джейсон Цукер. Теперь передачи отдали Джефф Питри и Каспери Капанен.

На 49-й минуте счёт равным сделал Бо Хорват с паса Хадсона Фэшинга. На 51-й минуте вывел гостей вперёд Андерс Ли с передач Мэтта Мартина и Хорвата. А на последней минуте игры за гостей забил Нельсон с передачи Паризе.

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