Сорокин обошёл 1-го номера драфта-2000 по количеству матчей с 40+ сейвами за «Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 44 броска в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», эта встреча стала 10-й в карьере вратаря, в которой он сделал не менее 40 сейвов. По этому показателю Сорокин вышел на четвёртое место в клубной истории, обойдя известного голкипера Рика Дипьетро и сравнявшись с экс-хоккеистом «островитян» Ярославом Галаком. Больше за «Айлендерс» матчей с 40+ спасениями провели лишь Томас Грайсс (12), Келли Хруди (14) и Билли Смит (15).
Отметим, что Дипьетро был задрафтован «островитянами» в 2000 году под общим первым номером.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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