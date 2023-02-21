Разин — о сезоне «Северстали»: мы вылезли из задницы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказал мнение о выступлении команды в текущем сезоне. Череповецкая команда досрочно вышла в плей-офф.
«Сезон очень сложный. Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли. Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда. Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятёрок: Няттинен, Стенквист, Кодола и Хохлов. По большому счёту мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень», — приводит слова Разина «Спорт-экспресс».
Отметим, что на данный момент «Северсталь» находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции. Подопечные Разина набрали 71 очко в 65 встречах регулярного чемпионата. Сейчас череповчане выходят в плей-офф на ЦСКА, однако математически ещё могут подняться на шестое место.
- 21 февраля 2023
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