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Овечкин — о передаче Кузнецова на 802-й гол: я задолжал ему много шайб в пустые ворота

Овечкин — о передаче Кузнецова на 802-й гол: я задолжал ему много шайб в пустые ворота
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём историческом дубле во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». В конце декабря 2022 года 37-летний нападающий «Кэпс» забросил две шайбы в ворота «реактивных». Первый гол позволил Овечкину сравняться с великим канадцем Горди Хоу по количеству шайб в НХЛ, а второй — обойти легенду «Детройт Ред Уингз». Форвард забил исторический гол в пустые ворота с передачи Евгения Кузнецова.

«Это было великолепно. Мои сыновья, жена, родители, фанаты и вы, журналисты, — вы все часть этого события. Это нечто, что я никогда не забуду. Приятно сейчас осознавать, что это всё было запечатлено — камеры и микрофон всё записывали. Это всё будет частью моего дома. Однажды, спустя несколько лет, если мне будет грустно, я смогу включить эти записи и вспомнить тот момент.

Знал ли, что Кузи (Евгений Кузнецов. — Прим. «Чемпионата») отдаст передачу? Я не был удивлён, но думал, что, может быть, он забьёт сам. Я задолжал ему много голов в пустые ворота. Он сказал, что я ему должен хот-дог за передачу. Но я не знал, что он вернёт шайбу мне. Но это было очень мило», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда Александра в Россию из-за смерти его отца.

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