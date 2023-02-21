Мышкин: два года назад Самонов играл на уровне Бобровского, а сегодня в тени Шугаева

Легендарный голкипер сборной СССР, экс-тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин оценил игру голкипера «Северстали» Александра Самонова.
«Какие клубы Запада вытянули именно голкиперы? Ровно отработал турнир дуэт «Витязя» Дорожко — Шикин. В «Северстали» после обмена Подъяпольского на Самонова на первую роль вышел Шугаев. То, что во второй половине зимы Череповец заметно добавил и стабилизировал своё место в плей-офф, — заслуга Шугаева, который стал одним из открытий чемпионата.
Не удивило, что в «Северстали» Самонов постепенно сел в запас? Для меня это одна из вратарских загадок чемпионата. Два года назад Самонов играл в сборной России на уровне Сергея Бобровского — и на чемпионате мира — 2021 многие по делу говорили о том, что именно Самонов, а не Бобровский должен стать первым номером нашей команды. К сожалению, после того турнира в карьере Самонова пошёл затяжной спад — и сегодня он в тени Шугаева.
В чём причины? Со стороны сказать трудно. Вратарь — тонкое амплуа. Психология, тренировочная работа, травмы — факторов множество. Но факт есть факт — Самонов не напоминает себя прежнего», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.
Самонов в текущем сезоне за череповецкий клуб провёл 17 матчей, в которых одержал семь побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,89.
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