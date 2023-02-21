Легионер «Адмирала»: Овечкин — как ребёнок. Любит шутить, смеяться и играть в хоккей

Канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс рассказал о тренировках с составом «Вашингтон Кэпиталз» и о капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Были шансы ли у меня заиграть в НХЛ? Когда я играл в системе клуба, «Вашингтон» постоянно побеждал в своём дивизионе, был лучшей командой лиги и выиграл Кубок Стэнли. Поэтому попасть в состав было очень сложно. Клуб приглашал ветеранов, которые помогли бы бороться за чемпионство. В какой-то степени мне не повезло, что я попал как раз в это время… Сейчас мне 28 лет, и я пока не закрываю дверь в НХЛ. Никогда не знаешь, как повернётся твоя карьера.



С Александром Овечкиным и другими звёздами «Вашингтона» пересекался? Да, в тренировочном лагере и в том числе по ходу сезона. Мы тренировались вместе, общались, ходили на командный ужин. И это было невероятно, ведь в «Вашингтоне» столько звёзд – Овечкин, Бекстрём, Кузнецов, Карлссон, Орлов, Оши. Помню, когда был на первом своем тренинг-кэмпе после драфта и увидел этих ребят рядом с собой – это было просто невероятно.



В общении Александр Овечкин простой парень, который не выглядит большой звездой? Овечкин – он как ребёнок. Любит шутить, смеяться и играть в хоккей. И, конечно, он отличный парень. То, какую игру Овечкин показывает в своём возрасте, это просто невероятно. Очень интересно следить за его гонкой за рекордом Уэйна Гретцки.

Как болельщики в Канаде относятся к тому, что российский хоккеист может побить рекорд легенды? Поддерживают. Не думаю, что в Канаде есть какая-то ревность к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Люди с нетерпением ждут, когда случится такое историческое событие, ведь неизвестно, сможет ли ещё кто-то его превзойти. Ты чувствуешь свою сопричастность, когда такие большие рекорды бьются на твоих глазах», — цитирует Уильямса «РБ Спорт».

Колби Уильямс сыграл в 66 матчах КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач.