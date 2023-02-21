Гимаев: если «Адмирал» проиграет два матча «Амуру», к команде будут серьёзные вопросы

Бывший российский хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев рассказал о шансах «Амура» попасть в плей-офф текущего сезона КХЛ.
«На Востоке «Амуру» для попадания в плей-офф надо одержать две победы над «Адмиралом». Команда из Владивостока уже гарантировала себе место в розыгрыше Кубка [Гагарина], однако мы знаем, какого уровня противостояние в дальневосточном дерби. Так что «Адмирал» не будет играть в поддавки с «Амуром», «моряки» будут биться всерьёз. Если Владивосток проиграет два матча Хабаровску в концовке чемпионата, к команде будут серьёзные вопросы по мотивации и по всему остальному.
Так что быть бою. «Амуру» легко не будет, тем более, команда пострадала от травм. До конца сезона выбыл Кэмерон Ли, Евгений Аликин, как стало известно, играл последний матч с повреждением и не до конца восстановился», — написал Гимаев в своей статье на официальном сайте КХЛ.
«Амур» с 67 очками находится на девятом месте в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 68 баллами — на восьмой строчке Востока.
- 21 февраля 2023
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