Айрленд: для игроков сборной Китая игра с такой сильной командой, как СКА — вызов

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал разгромное поражение от СКА (2:7) и рассказал о влиянии таких игр на игроков сборной Китая.

«У нас было несколько достаточно удачных моментов, когда шайба могла зайти в ворота СКА, но их не получилось реализовать. И когда такое случается в матчах с сильным соперником, который быстрее, это играет не в нашу пользу. Также совершали ошибки за своими воротами, которые повлекли за собой определённые последствия. Но отмечу и хорошие моменты сегодняшнего матча: порадовало, что ребята боролись до последнего и пытались забить свои голы, большинство сегодня работало хорошо – реализовали тот шанс, который нам выпал. В среднем у нас так и выходит – раз за матч играем в большинстве, и получается довольно удачно. Когда команда потеряла шансы на выход в плей-офф, наш фокус немного изменился, мы стали наигрывать ребят для национальной команды, готовить их к чемпионату мира, чтобы дать им больше уверенности и возможностей проявить себя.

Для некоторых игроков сборной Китая игра с такой сильной командой, как СКА – большой вызов, но эти сложности сделают их только сильнее и помогут подготовиться к чемпионату мира. На этом и будем фокусироваться в оставшихся двух матчах. Несмотря на непопадание в плей-офф, нужно выходить и бороться. Хочется воспитывать ребят именно победителями, а не теми, кто готов смириться с поражением ещё по ходу игры», — приводит слова Айрленда сайт СКА.

Напомним, Айрленд рассказал, что его клуб с большой долей вероятности вернётся в Пекин в следующем сезоне.