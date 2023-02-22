Нападающий «Каролины» в одиночестве выехал на пустые ворота и не смог забить гол. Видео

В городе Роли (США) на стадионе « Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

В концовке матча тренерский штаб «Сент-Луиса» заменил голкипера на шестого полевого игрока, в попытке отыграться. Нападающий «Каролины» Йеспер Фаст в одиночестве выехал на пустые ворота гостей, однако непостижимым образом шайба сошла с крюка форварда в последний момент перед броском и укатилась в сторону. Отметим, что «Каролине» так и не удалось поразить пустые ворота.

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Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся дублем и отдавший результативную передачу.