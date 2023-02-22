«Авангард» выпустил трейлер документального фильма о возвращении клуба в Омск

Хоккейный клуб «Авангард» на своём Youtube-канале опубликовал трейлер документального фильма под названием «Авангард. Возвращение». Фильм расскажет о выступлениях омского клуба за последние четыре года и покажет этапы строительства нового стадиона в Омске.

«Четыре долгих года без хоккея. Четыре года ожидания, надежды и веры. Они закончились 1 октября 2022 года, когда «Авангард» вернулся – на свою новую Арену. Об этом документальный фильм Владимира Познера «Авангард. Возвращение», в котором будет рассказано о каждом этапе непростого пути «ястребов» домой. Вы узнаете и увидите всё своими глазами — совсем скоро», — говорится в описании видео-ролика.

Напомним, «Авангард» в сезоне-2020/2021 становился обладателем Кубка Гагарина.