Якупов покинул список травмированных, нападающий «Автомобилиста» Тарасов — внесён в список
Поделиться
Пресс-служба КХЛ объявила об изменениях в списках травмированных хоккеистов клубов КХЛ. Покинул список нападающий «Авангарда» Наиль Якупов. Пополнил список травмированных форвард «Автомобилиста» Даниил Тарасов.
В текущем сезоне на счету Якупова 13 матчей, в которых нападающий отметился шестью набранными баллами — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности 29-летнего форварда составил «-7». Последний раз Якупов принимал участие в матче КХЛ 4 октября с «Салаватом Юлаевым».
Тарасов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «Автомобилист» 21 матч, в котором отметился шесть очками — забросли четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности 31-летнего форварда составил «-3».
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
12:40
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:02
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:29
-
09:10
-
08:53
-
08:28
-
08:17
-
07:27
-
07:12
-
07:04
-
06:56
-
06:54
-
06:48
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:46
-
05:39
-
05:31
- 21 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:05
Партнерский контент