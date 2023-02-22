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Якупов покинул список травмированных, нападающий «Автомобилиста» Тарасов — внесён в список

Якупов покинул список травмированных, нападающий «Автомобилиста» Тарасов — внесён в список
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Пресс-служба КХЛ объявила об изменениях в списках травмированных хоккеистов клубов КХЛ. Покинул список нападающий «Авангарда» Наиль Якупов. Пополнил список травмированных форвард «Автомобилиста» Даниил Тарасов.

В текущем сезоне на счету Якупова 13 матчей, в которых нападающий отметился шестью набранными баллами — забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности 29-летнего форварда составил «-7». Последний раз Якупов принимал участие в матче КХЛ 4 октября с «Салаватом Юлаевым».

Тарасов в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «Автомобилист» 21 матч, в котором отметился шесть очками — забросли четыре шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности 31-летнего форварда составил «-3».

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