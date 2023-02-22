«Я не политик — играю в хоккей». Словацкий форвард «Северстали» — о решении остаться в КХЛ

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал о том, почему принял решение остаться играть в КХЛ. 23-летний форвард проводит четвёртый сезон в череповецком клубе.
«Были ли вопросы в Словакии со стороны соотечественников, когда решил продолжить карьеру в Череповце? Могу сказать только одно: я хоккеист, я играю в хоккей, и мне больше ничего не важно. Понимаете, я не политик, чтобы обсуждать ситуацию, которая сложилась за последний год. Я хоккеист, могу заниматься только игрой на льду, я играю в хоккей, и больше я ничего не умею делать.
Могут ли запретить выступать за сборную Словакии? Пока я слышал только о том, что наша сборная готова пригласить нас играть. Так нам сказали. Но, судя по всему, всё будет зависеть от общественного давления и всего остального. Так что не знаю, чем всё кончится, но я бы с удовольствием сыграл за сборную. Играя в национальной команде, я всегда старался показать всё, на что способен, так что если они мной заинтересуются, буду рад присоединиться.
Готов ли подписать новый контракт по окончании текущего сезона? Да, меня тут всё устраивает. Я отыграл здесь три сезона. Но думаю, пока рано о чем-то говорить. Мне нужно понять, какие у меня варианты, так что всё решится позже, когда мне предложат контракт, – цитирует Лишку «Известия».
В 63 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ Лишка набрал 24 (10+14) очка. Всего в КХЛ на счету словацкого форварда 85 (37+48) очков в 273 матчах.
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