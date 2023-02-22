Защитник «Салавата Юлаева»: мы настраиваемся выиграть Кубок Гагарина, нет других целей

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал, что уфимская команда намерена побороться за Кубок Гагарина в текущем сезоне.

«Команда всегда настраивается на победу! Что бы ни произошло, мы настраиваемся выиграть кубок. У меня нет других целей! Я каждый плей-офф выхожу с этими мыслями, не только я, но и каждый в «Салавате Юлаеве». Понятно, был позорный сезон, когда проиграли серию «Ак Барсу» 0:4. Было тяжело, ничего не могли сделать, несмотря на желание выиграть, ребята травмировались, ложились под шайбу. Не получилось, но это хоккей, это спорт! Также можно вспомнить сезон, когда мы выбили «Магнитку» в первом раунде плей-офф. Как так, «Металлург» сразу вылетел? Сейчас, за три матча до конца никто не знает, какое место у нас будет по итогам регулярного чемпионата.

Мы гонимся за своей игрой! Недавно у нас был небольшой спад, сейчас игра команды, вроде как, стабилизировалась. Нам важно продолжить играть так же, как мы играли в пяти победных играх. Также выкладываться на льду! Перед плей-офф нужно ещё поработать над некоторыми моментами, но, я думаю, наш тренерский штаб это решит», — цитирует Коледова официальный сайт КХЛ.

Уфимский клуб занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Коледов провёл 60 матчей, в которых набрал 19 (6+13) очков.