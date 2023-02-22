«Ротенберг же просмотрел 800 матчей». Плющев — о том, будет ли СКА в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, почему нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в 36 лет до сих пор находится на ведущих ролях в клубе и предсказал финалистов Кубка Гагарина. Форвард является лучшим бомбардиром казанцев с 55 (24+31) очками в 60 матчах.

«Во-первых, это его черта характера. У Радулова сильно развито чувство лидерства. Он вообще не любит проигрывать. Есть же такие люди, которые даже в домино садятся только побеждать – начинают нервничать, психовать. Он привык драться за победу, кубки, и ему понравилось побеждать с Билялетдиновым. Проблема в том, что у нас в России мало хоккеистов уровня и ментальности Радулова. А люди всегда любили ходить смотреть на классных игроков – на Фирсова, Харламова, Фетисова, Ларионова и так далее. Если говорить о «Ак Барсе» моих времён, то таким хоккеистом был Лёша Чупин. Ранее тот же Рафа Якубов был олицетворением клуба, ещё раньше Геннадий Маслов. Долго можно перечислять.

Мне кажется, что в финале Востока сыграют «Ак Барс» и «Магнитка». Хотя «Металлург» тоже далек от стабильности. Имея такой состав, могли бы выступать ярче. Будет ли СКА в финале? Ну что я могу сказать? Ротенберг же просмотрел 800 матчей. Сейчас, наверное, приобрёл ещё опыт. Но то, что ему будет непросто в плей-офф, это однозначно. Думаю, к нынешней игре СКА уже многие в лиге привыкли. Я бы на Западе поставил на ЦСКА», — цитирует Плющева «Татар-информ».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг является третьим тренером в истории команды с 10 и более матчами в плей-офф по проценту одержанных в них побед. У 41-летнего специалиста 11 побед в 16 матчах (68,75%). СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина, выиграв его в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.