«В игре с бывшими хочется себя показать». Рид Буше — о победе над «Локомотивом»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвёл итог матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ) и рассказал о голе омичей в овертайме.

«Определённо, сегодня мы не лучшим образом действовали в меньшинстве, потому что пропустили пару голов. Но каждый выложился, и здорово, что два очка забрали в итоге. В первом периоде мы неплохо действовали, во втором нахватали удалений ненужных, так что в третьем периоде нам нужно было просто вернуться в колею и действовать правильно.

Действительно, в игре против бывшей команды хочется себя показать, хочется их одолеть. И здорово, что сегодня это получилось.

Как решил момент в овертайме? Там был стопроцентный момент, Найт был открыт на штанге, и я решил, что ему просто необходимо отдать пас», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.