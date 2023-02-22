«В игре с бывшими хочется себя показать». Рид Буше — о победе над «Локомотивом»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше подвёл итог матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ) и рассказал о голе омичей в овертайме.
«Определённо, сегодня мы не лучшим образом действовали в меньшинстве, потому что пропустили пару голов. Но каждый выложился, и здорово, что два очка забрали в итоге. В первом периоде мы неплохо действовали, во втором нахватали удалений ненужных, так что в третьем периоде нам нужно было просто вернуться в колею и действовать правильно.
Действительно, в игре против бывшей команды хочется себя показать, хочется их одолеть. И здорово, что сегодня это получилось.
Как решил момент в овертайме? Там был стопроцентный момент, Найт был открыт на штанге, и я решил, что ему просто необходимо отдать пас», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 февраля 2023
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