Нападающий «Авангарда» Буше повторил клубный рекорд Червенки по голам за регулярку

В Омске завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

Нападающий омичей Рид Буше оформил дубль в матче и повторил клубный рекорд Романа Червенки по голам за одну регулярку (31), сообщает пресс-служба КХЛ. Буше стал третьим игроком в сезоне, которому удалось забросить 30+ шайб. В последний раз три и более хоккеиста забивали 30 и более голов в сезоне-2016/2017 (Сергей Мозякин – 48; Найджел Доус – 36; Илья Ковальчук – 32; Евгений Дадонов – 30).

В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» сыграет дома с «Торпедо» 24 февраля в 13:00 мск.