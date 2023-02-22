Нападающий «Авангарда» Буше повторил клубный рекорд Червенки по голам за регулярку
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В Омске завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
Нападающий омичей Рид Буше оформил дубль в матче и повторил клубный рекорд Романа Червенки по голам за одну регулярку (31), сообщает пресс-служба КХЛ. Буше стал третьим игроком в сезоне, которому удалось забросить 30+ шайб. В последний раз три и более хоккеиста забивали 30 и более голов в сезоне-2016/2017 (Сергей Мозякин – 48; Найджел Доус – 36; Илья Ковальчук – 32; Евгений Дадонов – 30).
В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» сыграет дома с «Торпедо» 24 февраля в 13:00 мск.
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