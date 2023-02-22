Вратарь «Авангарда»: если я претендую на место в этой команде, то обязан её выручать

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ) и оценил свою игру.

«Думаю, матч оправдал все ожидания. Две отличные команды, борьба до последней секунды. Спасибо парням, что после трёх быстро пропущенных голов продолжили биться, могли отыграться ещё во втором периоде, но вернули инициативу в третьем отрезке. В этот момент мне нужно было дать парням импульс, энергию, не подвести их. Пожалуй, этот матч – один из самых ярких в этом сезоне, если брать те, в которых я сыграл.

От своей игры скомканные впечатления. Были, конечно, хорошие моменты, но если я претендую на место в этой команде, хочу развиваться, двигаться дальше, бороться за место основного голкипера, то я обязан ловить такие шайбы. И не просто ловить своё, а выручать команду, особенно в играх с такими топовыми соперниками. Дальше плей-офф, никто не знает, как и что будет, и там нужно тащить», — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.