Заварухин рассказал, что не получилось у «Автомобилиста» в двух периодах с «Салаватом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) и рассказал об игре своего клуба в первых двух периодах.

«Игра оставила двоякое впечатление, хороший третий период, были неплохие моменты. В начале матча было два шанса в большинстве, здорово сыграл соперник. Ключевым был второй период, где не хватало движения команде.

0-4 в сезонной серии против «Салавата Юлавева»? Неприятно проигрывать, имели неплохие шансы, мы соперника к плей-офф не выбираем.

Не приспособились к плей-оффному стилю игры соперника? Не скажу, что не приспособились, соперник не давал осуществить бросок, заблокировал 19 раз, не хватало игрока перед воротами. В третьем периоде были моменты, но надо подтянуть реализацию.

Сыграет ли Галкин за основной состав в этом году? Пока он в «Горняке», помогает ему, дальше посмотрим.

Что не получалось два периода? Быстро соперник накатывался, спаренный отбор, нападающие не могли найти в борьбе передачу. Ну и если бы забили первыми, было бы немножко по-другому» — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.