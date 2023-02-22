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«Северсталь» одержала третью победу подряд, обыграв «Торпедо» в гостях

«Северсталь» одержала третью победу подряд, обыграв «Торпедо» в гостях
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода счёт открыл Никита Гуслистов. Спустя минуту восстановил равенство в счёте Максим Летунов с передач Николая Буренова и Денниса Яна. На последней минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Дмитрий Моисеев.

На второй минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Василий Атанасов с передачи Кирилла Воронина. На 12-й минуте периода вывел гостей вперёд Дмитрий Моисеев с передач Максима Колмыкова и Давида Думбадзе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов – 28:29 (4x5)   1:1 Летунов (Буренов, Ян) – 29:20 (5x4)   1:2 Моисеев – 39:08 (5x5)   2:2 Атанасов (Воронин) – 41:26 (5x5)   2:3 Моисеев (Колмыков, Думбадзе) – 51:50 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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