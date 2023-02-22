«Северсталь» одержала третью победу подряд, обыграв «Торпедо» в гостях

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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На девятой минуте второго периода счёт открыл Никита Гуслистов. Спустя минуту восстановил равенство в счёте Максим Летунов с передач Николая Буренова и Денниса Яна. На последней минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Дмитрий Моисеев.

На второй минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Василий Атанасов с передачи Кирилла Воронина. На 12-й минуте периода вывел гостей вперёд Дмитрий Моисеев с передач Максима Колмыкова и Давида Думбадзе.

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