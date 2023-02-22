Овечкин — о своём отце: людям будет не хватать его улыбки, его энергии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём отце Михаиле. Овечкин-старший ушёл из жизни 15 февраля после продолжительной болезни.

«У него было отличное чувство юмора. Даже когда он не понимал людей, он всегда пытался что-то спросить. Но да, люди знают его, им будет не хватать его улыбки. Им будет не хватать его энергии», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Напомним, ранее стало известно, что российский нападающий может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

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