Талалуев применил силовой приём против Соркина, ЦСКА ярко праздновал победу. Фото дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 7:1 одержали гости.
На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Плотников с передач Владислава Каменева и Максима Мамина.
На восьмой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Фредрик Классон с передачи Михаила Григоренко. Через полторы минуты счёт 3:0 сделал Никита Нестеров с передач Артёма Сергеева и Андрея Светлакова. На последней минуте периода довёл счёт до крупного Михаил Григоренко с передач Ярослава Дыбленко и Максима Мамина.
В начале третьего периода пятую шайбу гостей забросил Сергей Плотников. На 10-й минуте периода счёт 6:0 сделал Андрей Светлаков с передачи Максима Соркина. Спустя 16 секунд размочил счёт Роман Старченко с передачи Тимура Хайруллина. На 12-й минуте третьего периода седьмую шайбу ЦСКА забросил Павел Карнаухов с передач Артёма Сергеева и Андрея Светлакова.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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