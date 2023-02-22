Расклады на плей-офф КХЛ на 22 февраля: «Авангард» выходит на «Адмирал»
Поделиться
Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Отметим волевые победы омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика» в матчах с «Локомотивом» и «Металлургом» соответственно.
Если в турнирной таблице КХЛ всё будет без изменений, то в плей-офф образуются следующие пары:
Запад
СКА (1) – «Динамо» Минск (8) – серия стартует 1 марта.
ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)
«Локомотив» (3) – «Витязь» (6)
«Торпедо» (4) – «Динамо» Москва (5) – серия стартует 2 марта.
Восток
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8)
«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)
«Сибирь» (3) – «Металлург» (6)
«Салават Юлаев» (4) – «Автомобилист» (5)
Отметим, что жирным шрифтом выделены команды, чьи места в турнирной таблице уже точно не изменятся.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:15
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:29
-
20:23
-
20:17
-
20:14
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:37
-
19:21
-
19:10
-
19:07
-
18:57
-
18:47
-
18:22
-
18:17
Партнерский контент