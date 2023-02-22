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Расклады на плей-офф КХЛ на 22 февраля: «Авангард» выходит на «Адмирал»

Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Отметим волевые победы омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика» в матчах с «Локомотивом» и «Металлургом» соответственно.

Если в турнирной таблице КХЛ всё будет без изменений, то в плей-офф образуются следующие пары:

Запад

СКА (1) – «Динамо» Минск (8) – серия стартует 1 марта.

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)

«Локомотив» (3) – «Витязь» (6)

«Торпедо» (4) – «Динамо» Москва (5) – серия стартует 2 марта.

Восток

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8)

«Авангард» (2) – «Адмирал» (7)

«Сибирь» (3) – «Металлург» (6)

«Салават Юлаев» (4) – «Автомобилист» (5)

Отметим, что жирным шрифтом выделены команды, чьи места в турнирной таблице уже точно не изменятся.