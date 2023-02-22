Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил победу над «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) и рассказал о раскладах перед плей-офф.
«Для нашей команды это подготовка к плей-офф. Сегодня дали отдохнуть многим ребятам. Решили проверить тех, кто играл мало. Ребята сыграли хорошо. Хорошая игра. Хороший соперник. Хорошие скорости. Хорошая поддержка нижегородская, из-за которой очень сложно докричаться до ребят. Что в конце и произошло. Сегодня наконец-то выиграли здесь. Получается, шестая игра. Четыре закончились в овертайме. Все игры проходят в напряжённой борьбе. Я очень доволен игрой, доволен победой. Двигаемся дальше. Готовимся к плей-офф.
Шестая игра с «Торпедо», сегодня было легче или сложнее? Игры так распределились — какие-то были в начале сезона, какие-то в середине — было время соскучиться.
Есть вероятность, что встретимся с «Торпедо» на первой стадии плей-офф, рассматривали эту игру с такой точки зрения? Как есть, так и есть. Если бы мы были на месте «Торпедо»… На нашем месте нет смысла выбирать. Пока мы попадаем на ЦСКА, да? На нас давить ничего не будет. А с «Торпедо» был бы шанс обыграть. С ЦСКА у нас опыт есть. С «Динамо» мы два года поиграли. Впрочем, у «Торпедо» есть шанс. Мы же ещё и с ЦСКА дома играем. Поэтому кто его знает. Мы же можем и шестое место занять.
Была ли установка передерживать шайбу? Установка была как можно больше владеть шайбой. Не откидываться. У нас немного другая тактика, в отличии от «Торпедо». Но принцип игры одинаковый. Мы стараемся в чужую зону входить, контролируя шайбу», — цитирует Разина сайт «Северстали».
Череповецкий клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка.
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