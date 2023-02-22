Фёдоров — о разгромной победе над «Спартаком»: ЦСКА рассматривал игру, как матч плей-офф
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1).
«Парней с победой, болельщикам огромное спасибо за поддержку! Начали сразу играть правильно, не пропустили первыми и игра пошла. Матч был грамотным, без ошибок и потерь в средней зоне. Мы работали с шайбой в зоне атаки, в глубине. Не отбрасывались, а смогли быстро распорядиться шайбой в зоне обороны и уйти в атаку. Ребята молодцы, справились с задачей. Мы рассматривали эту игру, как матч уровня плей-офф. С этими мыслями мы и вышли сегодня на лёд. ЦСКА с победой — только вперёд!» — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.
В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет дома с московским «Динамо» 24 февраля в 18:00 мск.
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