Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фёдоров — о разгромной победе над «Спартаком»: ЦСКА рассматривал игру, как матч плей-офф

Фёдоров — о разгромной победе над «Спартаком»: ЦСКА рассматривал игру, как матч плей-офф
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (7:1).

«Парней с победой, болельщикам огромное спасибо за поддержку! Начали сразу играть правильно, не пропустили первыми и игра пошла. Матч был грамотным, без ошибок и потерь в средней зоне. Мы работали с шайбой в зоне атаки, в глубине. Не отбрасывались, а смогли быстро распорядиться шайбой в зоне обороны и уйти в атаку. Ребята молодцы, справились с задачей. Мы рассматривали эту игру, как матч уровня плей-офф. С этими мыслями мы и вышли сегодня на лёд. ЦСКА с победой — только вперёд!» — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет дома с московским «Динамо» 24 февраля в 18:00 мск.

Новость по теме
ЦСКА в матче КХЛ разгромил «Спартак» в московском дерби, забросив семь шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023