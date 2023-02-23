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«Надеюсь, моя игра скоро вернётся». Шестёркин — о неудачной серии матчей

«Надеюсь, моя игра скоро вернётся». Шестёркин — о неудачной серии матчей
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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин выразил недовольство своей игрой в последних матчах. Россиянин пропускает три гола или более в последних шести матчах и после перерыва на Матч звёзд отражает лишь 86,5% бросков.

«Сейчас я играю плохо. Мне нужно набраться уверенности на тренировках и привнести её в игру. Я стараюсь работать и сохранять позитивный настрой. Надеюсь, моя игра скоро вернётся.

Я не думаю о своём хорошем выступлении в прошлом сезоне. Это было другое время, другой сезон. Я надеюсь, что всё вернётся в норму. У нас есть ещё месяц до старта плей-офф, так что всё в моих руках. Я не люблю много говорить. Я просто хочу играть в хоккей и вернуться на путь побед», — цитирует Шестёркина Lohud.

В текущем сезоне Шестёркин одержал 25 побед в 41 матче с процентом отражённых бросков 91,2%.

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