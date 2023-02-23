«Началась эпоха Kirill the Thrill». ESPN поставил Капризова в один ряд с Овечкиным

Портал ESPN объяснил попадание российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ. Хоккеист «дикарей» занял в этом списке третье место, уступив лишь Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз» и Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«С момента прихода Алекса Овечкина в «Вашингтон» НХЛ не видела, чтобы левый вингер так доминировал в атаке, помогая изменить репутацию своей команды. Прошли те времена, когда «Миннесота» была оборонительной командой без суперзвёздного игрока — началась эпоха Kirill the Thrill.
В этом сезоне Капризов набрал 67 очков в 57 матчах. За последние три сезона он занимает пятое место в НХЛ по количеству очков среди всех игроков, набрав 226 очков в 193 матчах», — написал журналист Грег Вышински для ESPN.
- 23 февраля 2023
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