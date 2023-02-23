Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руководитель клуба НХЛ объяснил, почему исключил Овечкина из своего топ-10 лучших вингеров

Руководитель клуба НХЛ объяснил, почему исключил Овечкина из своего топ-10 лучших вингеров
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель клуба Западной конференции Национальной хоккейной лиги поделился мыслями о попадании российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших крайних форвардов НХЛ. Капитан «столичных» занял 10-е место, набрав 36 очков.

«Знаю, что Овечкин попал в рейтинг, но он был исключён из моего списка. Он потрясающий, не поймите меня неправильно. Лично я бы предпочёл добавить несколько молодых игроков, таких как Тимо Майер или Андрей Свечников. Овечкин — отличный голеадор. Но эти ребята — немного более разносторонние игроки», — приводит слова руководителя клуба НХЛ ESPN.

Отметим, что в список суммарно попало четверо российских хоккеистов. Помимо Овечкина, там оказались Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Артемий Панарин.

Русские форварды доминируют в НХЛ. Сразу четверо наших — в престижном американском топе Русские форварды доминируют в НХЛ. Сразу четверо наших — в престижном американском топе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023