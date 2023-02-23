Дементьев: обмен Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго» пойдёт на пользу клубам и самому игроку

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что обмен защитника Никиты Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго» пойдёт на пользу как клубам, так и самому хоккеисту.

«Во-первых, я считаю, что это взаимовыгодный обмен для обоих клубов. Во-вторых, это удобный обмен для Никиты, потому что в текущей ситуации «Чикаго» находится в моменте перестройки своей команды. Клуб запускает новых игроков, теряет своих ветеранов, которые грезят о том, чтобы выиграть ещё Кубки Стэнли. Очень своевременно сделан обмен. Мы знаем, что 3 марта заканчивается возможность этих обменов, поэтому состоявшаяся сделка только в плюс как игроку, так и самой команде «Чикаго».

Надеюсь, и не то что надеюсь, а верю, что у Никиты всё получится в этом клубе. Он достаточно харизматичный игрок, умеет общаться и разговаривать с молодыми игроками, которые приходят в состав «Чикаго». Поэтому думаю, что он им поможет и он сможет по-новому раскрыться в этом коллективе», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

Напомним, помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу future considerations.

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами. Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».