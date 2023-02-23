«Шансы потеряны, но самое главное — не потеряна честь». Епанчинцев о плей-офф без «Амура»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2), которое лишило хабаровский клуб теоретических шансов на попадание в плей-офф.
«Перед этой игрой был ещё какой-то шанс на попадание в плей-офф. И, честно сказать, не в чем упрекнуть команду. Команда старалась в силу своих возможностей. Тяжело выигрывать такие матчи. Ноль голов, хоть и были неплохие моменты. Заслуженное попадание в плей-офф соперника и сегодняшняя победа. Шансы потеряны, но самое главное – не потеряна честь. Перед своими болельщиками хочется выиграть последний матч дерби.
Я бы не сказал, что команда «перегорела». Мне игра сегодня понравилась. Создавали моменты, играли в хоккей. К сожалению, не сработало большинство, не реализовали свои моменты. Эта наша проблема на протяжении всего сезона», — цитирует Епанчинцева пресс-служба «Амура».
Заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» проведёт с «Адмиралом» в Хабаровске 25 февраля.
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