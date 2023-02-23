Журналист Владимир Познер рассказал, почему решил участвовать в съёмках фильма об «Авангарде».

«Я никогда ничего подобного не делал. Мне всегда интересно делать новое. И потом, это всё-таки очень драматичная история – представить себе, что вот-вот должен начаться сезон, приехал канадский коуч, всё будет замечательно. И вдруг выясняется, что вообще негде играть. И вот что дальше – мне это было очень интересно. И кстати, вот эти кадры, которые показывают, где рушат старую арену — очень драматические, на мой взгляд. Прям захватывает. Мне просто было интересно. Я же журналист, мне интересно», – передаёт слова Познера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В одном из омских кинотеатров состоялся закрытый показ фильма «Авангард. Возвращение». В ленте рассказывается о том, как клуб провёл последние четыре года, а затем переехал на новую арену.