Толчинский: не привык к омским болельщикам. Арена становится всё громче с каждым матчем

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился впечатлениями от премьеры фильма «Авангард. Возвращение» и оценил атмосферу на омском стадионе.

«Очень крутое впечатление (от кино – Прим. «Чемпионата»), до мурашек. Как будто пережил всё с момента прихода в «Авангард» и до сегодняшнего дня. Очень круто снято, эмоции даже не описать.

Я говорю, прям как будто пережил этот матч заново. Ностальгия по тем эмоциям — хотя до сих пор на каждый матч выходишь с такими же эмоциями. Но тот матч был очень важен – и для города, и для болельщиков, и для игроков. Хорошо, что мы выиграли.

Привык ли к омским болельщикам? Честно, не успел. Другая ли здесь аудитория по сравнению с Балашихой? Сплочённее, наверное. Балашиха рядом с Москвой, там ещё три других клуба. Когда с ними играешь, арена забита наполовину их болельщиками, наполовину нашими. А здесь исключительно наши болельщики. У меня ощущение, что с каждым матчем арена становится всё громче и громче. Не перестаю удивляться, насколько громко это может быть», – передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В одном из омских кинотеатров состоялся закрытый показ фильма «Авангард. Возвращение». В ленте рассказывается о том, как клуб провёл последние четыре года и переехал на новую арену.