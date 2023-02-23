Р. Ротенберг сравнил игру «Сочи» — СКА с боем Хабиба с Макгрегором

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (6:5 ОТ) ответил на вопрос про игру форварда южан Матвея Мичкова и сравнил игру команд с боем UFC Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.
«Мнение по игре Матвея Мичкова? Вся команда «Сочи» сыграла здорово, отмечу всю команду. А Матвей, как лидер команды «Сочи», проявил свои лучшие качества. Лучше вам задать этот вопрос Матвею, но с нашей точки зрения, вся команда «Сочи» сегодня провела отличную игру. Чем сложнее спарринг – тем легче в бою.
Здесь можно привести пример, когда мне Хабиб рассказывал, как он готовился к бою с Макгрегором. В каждом раунде выходил новый Макгрегор, свежий, который бьёт слева. С этой точки зрения это был отличный соперник для нас, мы очень довольны сегодняшней игрой с точки зрения подготовки к плей-офф», — цитирует Ротенберга сайт «Сочи».
СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023. Клуб начнёт плей-офф 1 марта 2023 года.
- 23 февраля 2023
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