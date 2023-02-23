СКА стал вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей в регулярке
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СКА в матче с «Сочи» одержал 50 победу в сезоне и установил новый клубный рекорд по количеству побед в одном регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущее достижение – 49 побед в регулярном чемпионате-2018/2019.
Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019.
СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023. Клуб начнёт плей-офф 1 марта 2023 года. Соперником подопечных Романа Ротенберга станет минское «Динамо» либо московский «Спартак».
Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:5.
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