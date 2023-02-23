Инсайдер: «Бостон» проведёт сделку, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для Гаврикова

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли рассказал о ситуации с возможным подписанием «Бостоном Брюинз» российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.

«Широко распространено мнение, что у «Брюинз» есть соглашение с «Коламбусом» по Гаврикову, но сначала ожидается ещё одна сделка, чтобы освободить место под потолком зарплат. Не совсем понимаю, почему «Коламбус» просто не возьмёт часть зарплаты хоккеиста, чтобы завершить сделку, но это отдельная тема», — написал Серавалли в своей статье.

Напомним, Гавриков не играет за «Коламбус» с 14 февраля 2023 года по «причинам, связанным с обменом». Владислав набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Защитник сыграл в общей сложности 256 матчей в лиге и записал на свой счёт 73 (15+58) балла за результативность.