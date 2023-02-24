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Дмитрий Орлов пропустит матч с «Анахаймом» из-за возможного обмена из «Вашингтона»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», сообщает пресс-служба столичного клуба в социальных сетях. Помимо Орлова, по той же причине предстоящий матч пропустит Гарнет Хэтэуэй.

Орлов в текущем сезоне сыграл 43 игры, в которых набрал 19 (3+16) очков.

Всего на счету Орлова 686 игр в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 256 (60+196) очков.

Напомним, что это последний сезон Орлова по 6-летнему контракту с кэпхитом $ 5,1 млн. В его контракте есть пункт о запрете на обмен в 5 команд лиги.

В середине февраля Дмирий Орлов записал в свой актив 195-й результативный пас за «столичный» клуб.

По этому показателю россиянин вышел на восьмое место в истории «Кэпиталз», сравнявшись с Силвейном Коутом.